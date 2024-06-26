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В НХЛ отреагировали на решение Тарасенко вновь посадить своего сына в Кубок Стэнли

В НХЛ отреагировали на решение Тарасенко вновь посадить своего сына в Кубок Стэнли
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Нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко вновь посадил своего младшего сына в Кубок Стэнли. Россиянин уже делал это пять лет назад, когда в 2019 году становился чемпионом в составе «Сент-Луиса».

«Некоторые вещи не сильно меняются за пять лет. Некоторые вещи сильно меняются. По мнению Владимира Тарасенко, Кубок Стэнли не слишком изменился с тех пор, как он в последний раз выигрывал его в 2019 году (за исключением нескольких новых имён, выгравированных на нём), но его младший сын Артём, конечно, изменился.

Артём, возможно, и увеличился вдвое или втрое между чемпионствами своего отца, но приятно видеть, что он всё ещё влезает в Кубок», — говорится в сообщении на официальном сайте НХЛ.

Фото: соцсети Тарасенко

32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

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