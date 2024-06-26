Вайсфельд: я считаю, что «Конн Смайт» совершенно заслуженно дали Макдэвиду

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заслуженно получил награду самого ценного игрока плей-офф НХЛ.

— Как оцените игру Сергея Бобровского в плей-офф?

— Если брать в целом, среднюю температуру по больнице, то он сыграл хорошо. Единственное: немножко досадно, что Сергей в четвёртом и пятом матчах не то чтобы плохо играл — он не совершал таких подвигов, как в первых играх. С моей точки зрения, Бобровский ни один матч не провалил, даже тот, в котором пять пропустил. Я не считаю, что он там прям виноват. Просто все уже настолько привыкли, что Бобровский один тащит команду, что ждали, что он все матчи так будет играть.

И эта дискуссия относительно «Конн Смайт Трофи». Я считаю, что совершенно заслуженно Макдэвиду этот приз дали. Просто если бы после третьего матча финал заканчивался, то, конечно, Бобровский должен был выиграть. Короче говоря, единственная небольшая досада в том, что он этот приз не выиграл, но я думаю, что там всё справедливо. А так он, конечно, великолепно сыграл, и его заслугу в том, что «Флорида» выиграла Кубок, переоценить нельзя, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.