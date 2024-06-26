Улльмарк рассказал, почему он не будет продолжать традицию вратарских объятий в «Оттаве»

Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк заявил, что не будет продолжать традицию вратарских объятий в «Сенаторз». Бывший вратарь «Бостона» после победных матчей обнимался с партнёром по команде Джереми Свейманом.

«Это из уважения к нашей дружбе со Свейманом, и тому, что мы построили за годы совместной жизни. Я испытываю к нему любовь и восхищение», — цитирует Улльмарка пресс-служба клуба.

Всего за карьеру Улльмарк принял участие в 10 матчах в плей-офф НХЛ, в которых одержал три победы, пропуская в среднем 3,59 шайбы за матч. В нынешнем сезоне он провёл два матча в плей-офф за «Бостон».

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Оттава» заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. «Бостон» финишировал на четвёртом месте. В плей-офф команда проиграла «Флориде» в серии со счётом 2-4.