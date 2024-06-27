НХЛ сообщила о смерти бывшего нападающего сборной России Сергея Березина

бывшего российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Березин умер в возрасте 52 лет, сообщает официальный сайт НХЛ.

Выбранный командой «Торонто Мэйпл Лифс» в 10-м раунде (№ 256) драфта НХЛ 1994 года, Березин набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярного чемпионата за «Торонто», «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго. Блэкхокс" и «Вашингтон Кэпиталз». Он также набрал 30 (13+17) очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Всего за игровую карьеру он провёл семь сезонов в НХЛ. Его лучший сезон пришелся на сезон 1998/1999, когда он забил рекордные в карьере в НХЛ 37 голов и набрал 59 очков в 76 играх. Также он набрал 12 (6+6) очков в 17 играх плей-офф, что помогло Торонто выйти в финал Восточной конференции.

Березин ушел из НХЛ после сезона 2002/2003. Также он выступал России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996 года.