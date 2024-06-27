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Ассоциация выпускников НХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Березина

Ассоциация выпускников НХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Березина
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Ассоциация выпускников Национальной хоккейной лиги выразила соболезнования в связи со смертью российского хоккеиста Сергея Березина в возрасте 52 лет.

«Ассоциация выпускников НХЛ убита горем, узнав о внезапной кончине Сергея Березина в возрасте 52 лет. Сергей был выбран «Торонто» в 10-м раунде драфта 1994 года. Он вскоре показал свою выдающуюся игру, когда присоединился к составу «Торонто» в 1996 году, проведя с командой пять сезонов. Затем он играл за «Аризону», «Монреаль», «Чикаго», «Вашингтон».

В общей сложности он сыграл 502 игры в регулярном чемпионате, набрав 286 очков. После завершения карьеры ему нравилось тренировать в любительском хоккее, играть в теннис и, самое главное, проводить время с семьей. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Сергея в это чрезвычайно трудное время», — говорится в заявлении в официальном аккаунте X (ранее Twitter).

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