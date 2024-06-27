В «Торонто» отреагировали на смерть Сергея Березина

«Торонто Мэйпл Лифс» выразил в соболезнования в связи со смертью российского хоккеиста Сергея Березина в возрасте 52 лет.

«Мы невероятно опечалены, узнав о внезапной кончине Сергея Березина. Сергей был выбран «Торонто» в 1994 году и провел за «Лифс» пять сезонов. Он занимает 32-е место в истории по результативности плей-офф. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», — написано в официальной социальной сети «Торонто» X (ранее Twitter).

Березин набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярного чемпионата за «Торонто», «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго. Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он также набрал 30 (13+17) очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Березин ушел из НХЛ после сезона 2002/2003. Также он выступал России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996 года.