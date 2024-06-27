ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Торонто» отреагировали на смерть Сергея Березина

В «Торонто» отреагировали на смерть Сергея Березина
Аудио-версия:
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» выразил в соболезнования в связи со смертью российского хоккеиста Сергея Березина в возрасте 52 лет.

«Мы невероятно опечалены, узнав о внезапной кончине Сергея Березина. Сергей был выбран «Торонто» в 1994 году и провел за «Лифс» пять сезонов. Он занимает 32-е место в истории по результативности плей-офф. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», — написано в официальной социальной сети «Торонто» X (ранее Twitter).

Березин набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах регулярного чемпионата за «Торонто», «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго. Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он также набрал 30 (13+17) очков в 52 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Березин ушел из НХЛ после сезона 2002/2003. Также он выступал России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996 года.

Материалы по теме
Ассоциация выпускников НХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Березина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android