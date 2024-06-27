«Ванкувер» работает над сделкой с «Чикаго» с возможным участием Михеева

«Ванкувер Кэнакс» работает над сделкой с «Чикаго Блэкхоукс» с возможным участием своих игроков Ильи Михеева и Сэма Лафферти в обмен на выбор во втором раунде, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Однако, по данным журналиста Рика Даливала, Михеев пока не одобрил сделку с «Чикаго». У него есть опция отказа от обмена.

Ранее агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Ильи Михеева Дэн Мильштейн подтвердил, что «косатки» разрешили другим командам общаться с форвардом на предмет возможного перехода хоккеиста.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. Нынешний контракт форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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