«Вашингтон» опубликовал пост в честь 20-летия выбора Овечкина на драфте НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовали пост в честь 20-летия выбора российского нападающего Александра Овечкина на драфте НХЛ в 2004 года.

«Вашингтон» выбрал Александра Овечкина под первым общим выбором на драфте НХЛ 2004 года. На счету Овечкина наибольшее количество голов в истории НХЛ среди игроков, выбранных под общим первым номером, а его 1426 сыгранных игр являются вторым показателем среди игроков под первым номером в команде, которая его выбрала», — говорится в сообщении «Вашингтона» в социальной сети X (ранее Twitter).

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

Главные рекорды Александра Овечкина