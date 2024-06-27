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«Вашингтон» опубликовал пост в честь 20-летия выбора Овечкина на драфте НХЛ

«Вашингтон» опубликовал пост в честь 20-летия выбора Овечкина на драфте НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» опубликовали пост в честь 20-летия выбора российского нападающего Александра Овечкина на драфте НХЛ в 2004 года.

«Вашингтон» выбрал Александра Овечкина под первым общим выбором на драфте НХЛ 2004 года. На счету Овечкина наибольшее количество голов в истории НХЛ среди игроков, выбранных под общим первым номером, а его 1426 сыгранных игр являются вторым показателем среди игроков под первым номером в команде, которая его выбрала», — говорится в сообщении «Вашингтона» в социальной сети X (ранее Twitter).

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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