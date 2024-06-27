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Нападающий Илья Михеев обменян из «Ванкувера» в «Чикаго»

Нападающий Илья Михеев обменян из «Ванкувера» в «Чикаго»
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«Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Илью Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2027 в «Чикаго». В этой сделке «Кэнакс» получили выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2027. Канадский клуб удержит 15% зарплаты Михеева в своей платёжной ведомости. 29-летний нападающий имеет ещё два года по действующему контракту с кэпхитом $ 4,037 млн.

Ранее агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Ильи Михеева Дэн Мильштейн подтвердил, что «косатки» разрешили другим командам общаться с форвардом на предмет возможного перехода хоккеиста.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф.

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