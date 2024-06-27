В «Ванкувере» прокомментировали обмен Ильи Михеева в «Чикаго»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин прокомментировал обмен нападающих Ильи Михеева и Сэма Лафферти в «Чикаго».

«Я хотел бы поблагодарить Сэма и Илью за время, проведённое в Ванкувере, и пожелать им всего наилучшего в дальнейшей карьере. В случае с Ильёй мы были очень впечатлены тем, как усердно он работал, чтобы вернуться к игре после операции на колене. Эта решимость и целеустремлённость делают его таким хорошим игроком», — цитирует Альвина пресс-служба клуба.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. Нынешний контракт форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.