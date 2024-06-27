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НХЛ объявила о ряде изменений в правилах на следующий сезон-2024/2025

НХЛ объявила о ряде изменений в правилах на следующий сезон-2024/2025
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Национальная хоккейная лига объявила о ряде изменений в правилах на сезон-2024/2025. Эти изменения правил были единогласно одобрены Советом управляющих лиги, генеральными менеджерами НХЛ и Комитетом по соревнованиям НХЛ/НХЛПА.

Правило 38.2 (Ситуации с тренерским запросом)

Теперь тренеру будет разрешено взять запрос на удаление за выброс шайбы за пределы площадки. Это будет применяться только к штрафам за задержку игры, когда установлено, что шайба отскочила от игрока, клюшки, стекла или борта, а не при вынесении решения о том, как шайба покинула защитную зону. В случае неудачного запроса будет наложен ещё один малый двухминутный штраф (в дополнение к существующему штрафу за задержку игры).

Правило 63.8 (Смена звеньев после сдвига ворот)

В Правило 63.8 будет внесена поправка, чтобы защищающаяся команда не могла менять звено в случае, если её вратарь случайно сдвинет ворота (старая формулировка применялась только к полевому игроку).

Правило 76.4 (Процедура вбрасывания – центрфорварды)

После проброса центральный форвард атакующей команды теперь также получит одно предупреждение (так же, как и игрок защиты) за нарушение процедуры вбрасывания.

Правило 75.3 (Неспортивное поведение – игрок, сидящий на борту)

Теперь судья вынесет нарушившей команде (тренеру и игрокам) одно предупреждение относительно игроков, сидящих на бортах (и сообщит об этом другой команде). После одного предупреждения будет назначен малый скамеечный штраф за следующие подобные нарушения.

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