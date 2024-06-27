ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно время, чтобы преодолеть разочарование». Макдэвид подвёл итоги сезона «Эдмонтона»

«Нужно время, чтобы преодолеть разочарование». Макдэвид подвёл итоги сезона «Эдмонтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвёл итоги сезона, в котором «Ойлерз» не хватило лишь одной победы для завоевания Кубка Стэнли.

«Чтобы преодолеть это разочарование, потребуется некоторое время, но, в конце концов, в какой-то момент нам придётся это преодолеть, и мы начнём готовиться к следующему важному сезону, чтобы вновь получить шанс на Кубок. В этом плей-офф было много счастливых моментов, которые я буду помнить до конца своей жизни.

Я думаю, что самое сложное — это проявить терпение во время плей-офф. Сложно справиться с эмоциональной волной взлётов и падений, потому что в плей-офф много взлётов и падений. Я думаю, что наша команда многому научилась за этот год.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мы были готовы играть в финале ещё до того, как говорили о том, как сильно мы хотим выиграть Кубок Стэнли. Тогда мы были в нескольких милях от этого, а теперь мы были лишь в одной победе от Кубка. Вера никогда нас не покидала, не только у нас двоих с Драйзайтлем, но и у всех. Это главное», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Первый за 48 лет и второй в истории! По делу ли Макдэвид стал MVP плей-офф НХЛ?
Первый за 48 лет и второй в истории! По делу ли Макдэвид стал MVP плей-офф НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android