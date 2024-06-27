«Нужно время, чтобы преодолеть разочарование». Макдэвид подвёл итоги сезона «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвёл итоги сезона, в котором «Ойлерз» не хватило лишь одной победы для завоевания Кубка Стэнли.

«Чтобы преодолеть это разочарование, потребуется некоторое время, но, в конце концов, в какой-то момент нам придётся это преодолеть, и мы начнём готовиться к следующему важному сезону, чтобы вновь получить шанс на Кубок. В этом плей-офф было много счастливых моментов, которые я буду помнить до конца своей жизни.

Я думаю, что самое сложное — это проявить терпение во время плей-офф. Сложно справиться с эмоциональной волной взлётов и падений, потому что в плей-офф много взлётов и падений. Я думаю, что наша команда многому научилась за этот год.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мы были готовы играть в финале ещё до того, как говорили о том, как сильно мы хотим выиграть Кубок Стэнли. Тогда мы были в нескольких милях от этого, а теперь мы были лишь в одной победе от Кубка. Вера никогда нас не покидала, не только у нас двоих с Драйзайтлем, но и у всех. Это главное», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.