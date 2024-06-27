«Горжусь тем, через что мы прошли в этом году». Драйзайтль — о сезоне «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил сезон «Ойлерз», которые в решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли уступили «Флориде».

«Очевидно, что это разочаровывает. Мы были максимально близки к цели, я думаю, что это ранит нас ещё больше. Очевидно, что в этом году мы многого добились. Я действительно горжусь тем, что столько людей снова и снова списывали нас со счетов, и, кажется, мы всегда находили способ прийти в норму и создать для себя некоторый импульс. Но мы играем на победу, и есть лишь одна команда, которая сейчас счастлива.

Конечно, это был особенный забег, я думаю, что каждый раз, когда тебя поддерживает почти вся страна, это нечто особенное. Очевидно, что участвовать в таких матчах очень весело, но мы не получили того, ради чего мы играли. Это разочаровывает и расстраивает. Но я очень горжусь тем, через что мы прошли в этом году», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.