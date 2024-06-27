ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион мира оценил шансы Мичкова стать лидером «Филадельфии»

Чемпион мира оценил шансы Мичкова стать лидером «Филадельфии»
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил шансы нападающего Матвея Мичкова стать лидером «Филадельфии». 19-летний форвард покинул СКА и скоро пополнит состав клуба НХЛ.

— Что думаете о переходе Мичкова в «Филадельфию»?
— Парню надо развиваться, это интересный шаг для его жизни. Дай бог, чтобы у него всё получилось.

— Судя по американской прессе, в Филадельфии чуть ли не молятся на Мичкова. Есть ли у него шансы стать лидером «Флайерз»?
— Шансы, конечно, есть. У него есть все задатки стать лидером. Если он будет продолжать работать, как сейчас, не останавливаться в развитии, то, скорее всего, этого и добьётся, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Сага Мичкова и СКА закончена. Российский талант поколения отправляется в НХЛ
Сага Мичкова и СКА закончена. Российский талант поколения отправляется в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android