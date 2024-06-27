Чемпион мира оценил шансы Мичкова стать лидером «Филадельфии»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил шансы нападающего Матвея Мичкова стать лидером «Филадельфии». 19-летний форвард покинул СКА и скоро пополнит состав клуба НХЛ.

— Что думаете о переходе Мичкова в «Филадельфию»?

— Парню надо развиваться, это интересный шаг для его жизни. Дай бог, чтобы у него всё получилось.

— Судя по американской прессе, в Филадельфии чуть ли не молятся на Мичкова. Есть ли у него шансы стать лидером «Флайерз»?

— Шансы, конечно, есть. У него есть все задатки стать лидером. Если он будет продолжать работать, как сейчас, не останавливаться в развитии, то, скорее всего, этого и добьётся, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.