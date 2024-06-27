Сушинский ответил на вопрос, был ли финал-2024 последним шансом Макдэвида на Кубок Стэнли

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский ответил на вопрос, был ли прошедший финал последним шансом капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на Кубок Стэнли.

— Макдэвид выиграл уже очень много личных наград, дошёл до финала Кубка Стэнли, но всё-таки не смог взять трофей…

— Ещё рано говорить об этом. «Флорида» тоже долго шла к этому. Два финала подряд у неё было. А «Эдмонтон» в принципе молодая команда, у неё ещё есть будущее. «Нефтяники» спокойно могут взять Кубок Стэнли, так как они развиваются, сохраняют и улучшают состав. Так что у них есть возможность.

— То есть это не последний шанс Макдэвида на Кубок Стэнли?

— Конечно, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.