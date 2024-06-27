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«Бессмыслица». Олимпийский чемпион раскритиковал вручение Макдэвиду «Конн Смайт Трофи»

«Бессмыслица». Олимпийский чемпион раскритиковал вручение Макдэвиду «Конн Смайт Трофи»
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко заявил, что не согласен с решением отдать капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду приз самого ценного игрока плей-офф. Бывший форвард считает, что нельзя вручать «Конн Смайт Трофи» игроку из проигравшей в финале команды, а приз самого ценного игрока прошедшего плей-офф заслужил российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

«Нет, не согласен. За то десятилетие, когда играл в НХЛ, этот трофей ни разу не вручали хоккеисту проигравшей команды. На мой взгляд, такое вручение – бессмыслица. Оглушительный свист трибун это подтвердил. Нельзя называться самым ценным кубковым игроком, если этот кубок не завоевал. Нет вопросов, Макдэвид – талант, большой мастер, но в шестом и седьмом матче он прокатал по нулям. И, как следствие, у него нет кубка.

Для меня тут всё очевидно. «Флорида» на 70–80 процентов – это Бобровский. Увидели это в четвёртом и пятом матчах финала, которые наш вратарь немного скомкал. И в седьмой встрече, когда Бобровский определил результат всего плей-офф. Поэтому для меня именно вратарь «Флориды» – однозначно самый ценный. Он регулировал ход и финала, и всего плей-офф. Давайте так – поменяем командами Бобровского и Макдэвида. На мой взгляд, «Эдмонтон» стал бы сильнее. Хотя бы потому, что в седьмом матче оба гола «Флориды» были вратарскими, тогда как Бобровский, наоборот, в эти золотые 60 минут сыграл безошибочно», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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