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Дюбуа рассказал, почему с восторгом принял новость об обмене в «Вашингтон»

Дюбуа рассказал, почему с восторгом принял новость об обмене в «Вашингтон»
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Нападающий Пьер-Люк Дюбуа поделился эмоциями от перехода из «Лос-Анджелеса» в «Вашингтон».

«Это команда, на которую я в детстве с удовольствием смотрел по телевизору. Я слышал, что это отличная организация с отличной командой, поэтому мои эмоции изменились от удивления и шока до простого восторга. После того как я поговорил с тренерским штабом, руководством и несколькими игроками, я был очень рад попасть туда.

Я всё ещё чувствую себя очень молодым. Мне ещё предстоит многому научиться в этой лиге, и возможность работать с новым тренерским штабом, надеюсь, поможет мне перейти на следующий уровень. Когда ты попадаешь в новую команду, у тебя появляется возможность узнать себя не только на льду, но и за его пределами», — цитирует Дюбуа пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний Дюбуа провёл все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 очков — забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дюбуа 516 матчей и 342 очка — 145 заброшенных шайб и 197 результативных передач.

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