«Особенное событие в моей карьере и жизни». Дюбуа — об игре с Овечкиным за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа поделился эмоциями от предстоящей игры с капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным. 26-летний форвард был обменян в столичный клуб из «Лос-Анджелес Кингз».

«Просто безумие — иметь возможность играть с лучшим снайпером моего поколения и, надеюсь, скоро лучшим снайпером в истории НХЛ. Я уверен, что возможность помочь в такой момент, быть вместе с ним была бы чем-то невероятно особенным не только в моей карьере, но и в моей жизни», — цитирует Дюбуа пресс-служба столичного клуба.

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.