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Бывший защитник НХЛ Андрей Марков отреагировал на смерть своего друга Сергея Березина

Бывший защитник НХЛ Андрей Марков отреагировал на смерть своего друга Сергея Березина
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Чемпион мира 2008 года в составе сборной России и бывший защитник клубов НХЛ Андрей Марков отреагировал на смерть бывшего партнёра по команде Сергея Березина и заявил, что обязан ему своей долгой хоккейной карьерой. Бывший российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Березин умер в возрасте 52 лет.

«Мы близко дружили семьями. Благодаря его тренировкам летом я смог проиграть до такого приличного возраста», — цитирует Маркова ТАСС.

Березин и Марков вместе играли в клубе НХЛ «Монреаль» в 2002 году. Березин по окончании карьеры был тренером Маркова и помогал игроку готовиться к сезонам. Марков завершил карьеру в 2020 году в возрасте 41 года. Березин ушёл из НХЛ после сезона-2002/2003. Также он выступал в России, в том числе на Олимпийских играх 1994 года и на Кубке мира 1996 года.

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