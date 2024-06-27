Назаров: в ИИХФ побоялись упомянуть Бобровского, а в России нужно говорить о его победе

Известный тренер Андрей Назаров оценил непопадание голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в тройку главных претендентов на звание самого ценного игрока плей-офф по итогам голосования журналистов НХЛ.

«В ИИХФ побоялись упомянуть о Сергее Бобровском и других россиянах из «Флориды» в своём материале, что очень типично для этой организации во времена управления Люка Тардифа. Там на первом месте политика, а не спорт. В Америке пошумели, а по итогу Сергей не попал даже в тройку голосования за звание MVP. Впереди чемпионский парад команды, но сейчас внимание американцев приковано к ближайшим предвыборным дебатам в США, которые некоторые местные политики уже называют фарсом и развлекательным шоу.

Нам же в России нужно максимально популяризировать победу соотечественника, говорить о ней. В 35 лет Сергей выиграл вожделенный Кубок Стэнли, прославил нашу родину и в очередной раз доказал, что отечественная школа вратарей является одной из сильнейших в мире. Надеюсь, что в Министерстве спорта России отметят выдающиеся заслуги Сергея Бобровского и его вклад в развитие хоккея», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.