Шуми Бабаев рассказал, есть ли в НХЛ «русский фактор» при выборе молодого игрока на драфте

Известный агент Шуми Бабаев поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ и рассказал, есть ли в НХЛ «русский фактор» при выборе молодого игрока на драфте. Церемония состоится 28 и 29 июня в Парадайсе (США).

«Я жду около пяти россиян в первом раунде. Год за годом у нас много сильных ребят, и всё равно по талантам мы котируемся высоко.

Не было никогда «русского фактора». НХЛ – это бизнес-лига, поэтому такого там нет. Если они видят сильного игрока, то будут его брать и не станут смотреть на политические или другие ситуации. Да, там созваниваются с игроками, узнают про их родителей и про то, чем они дышат и как живут. Если все параметры — высокие спортивные и человеческие качества — у них сходятся, то его выберут и не будут смотреть ни на какие другие моменты, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В середине июня в Майами открылся лагерь, в рамках которого многие юниоры, российские и не только, готовились к драфту НХЛ 2024 года. Первый выбор на предстоящем драфте сделает «Сан-Хосе».