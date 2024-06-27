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«Дайте человеку спокойно отдохнуть». Коваленко — об обсуждении фото Овечкина с пляжа

«Дайте человеку спокойно отдохнуть». Коваленко — об обсуждении фото Овечкина с пляжа
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал фотографию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с пляжа, на которой многие увидели лишний вес у россиянина.

«Послушайте, хоккей — специфический вид спорта, это не подиум с натёртыми кремами культуристами! У нас многое решает мышечная масса, резкость, особая кость, специфическое именно для хоккея строение тела. За плечами Овечкина — большая карьера, впереди — надеемся, великое достижение Гретцки. Дайте человеку отдохнуть и спокойно подготовиться к очередному рекорду!» — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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