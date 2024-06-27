«Ванкувер» подписал новый контракт с нападающим Теодором Блюгерсом. Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан сроком на два года с кэпхитом в $ 1,8 млн.

29-летний Блюгерc забил шесть голов и набрал 28 очков в 68 играх за «Кэнакс» в регулярном сезоне-2023/2024. Латвийский форвард добавил две результативные передачи в 13 играх за «Кэнакс» в плей-офф Кубка Стэнли — 2024.

«Тедди стал ключевым игроком нашей команды в прошлом году, и мы очень рады, что он проведёт с нами ещё пару сезонов. Его универсальность и опыт действительно помогли нашей команде как в регулярном сезоне, так и в плей-офф. Он сильный лидер, и мы будем больше рассчитывать на него в будущем», — цитирует генерального менеджера «Кэнакс» Патрика Альвина пресс-служба клуба.