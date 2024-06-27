Генменеджер «Ванкувера» — об обмене Михеева: очень рад, что эта сделка состоялась

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин заявил, что доволен обменом нападающего Ильи Михеева в «Чикаго». В этой сделке «Кэнакс» получили выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2027 и оставили у себя 15% зарплаты россиянина по контракту в $ 4,037 млн.

«Всегда тяжело отказываться от активов ради разгрузки платёжной ведомости, но такова реальность сегодняшней НХЛ. Но это даёт нам больше гибкости перед открытием рынка свободных агентов и в переговорах с нашими игроками. С этой точки зрения я был очень рад совершить эту сделку», — цитирует Альвина пресс-служба клуба.

Илья Михеев не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах плей-офф при показателе полезности «-4». Форвард «Ванкувера» забил один гол за 61 последний матч с учётом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. Нынешний контракт форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.