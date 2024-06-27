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Сергей Бобровский посетил парикмахерскую и сменил имидж

Сергей Бобровский посетил парикмахерскую и сменил имидж
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сходил в парикмахерскую и сменил имидж. Россиянин коротко постригся. Салон выложил фотографию Бобровского в соцсети и в комментариях отметил, что россиянин приходит к ним примерно раз в год.

Фото: соцсети Бобровского

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017); первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды; чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».

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