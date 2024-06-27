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Роман Ротенберг назначен тренером команды российских звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ

Роман Ротенберг назначен тренером команды российских звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назначен тренером команды звёзд КХЛ в матче со звёздами НХЛ. Вместе с Ротенбергом руководить командой звёзд КХЛ будут Андрей Разин и Игорь Никитин.

20 июля 2024 года на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды мечты — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная наших легионеров из-за океана. Друг против друга сыграют суперзвёзды хоккея, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина — все, кого российские болельщики давно мечтали увидеть на льду.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча 20 июля в 15:00 мск.

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