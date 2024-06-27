Александр Овечкин прокомментировал своё участие в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от предстоящего матча между сборными российских звёзд КХЛ и НХЛ. 20 июля 2024 года на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится подобный уникальный матч.

«Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь. Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании», — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал мероприятия.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча 20 июля в 15:00 мск.