Панарин рассказал, как принял решение об участии в матче российских звеёзд НХЛ и КХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как принял решение об участии в матче российских звеёзд НХЛ и КХЛ.

«По ходу сезона мне позвонил Миша Сергачёв с вопросом, собираемся ли мы на Arena Play этим летом устраивать уже ставший традицией благотворительный матч? Миша сказал, что у него также есть идея сделать нечто подобное.

Пообщавшись, решили объединить усилия. Связались с Сашей Овечкиным, и он с удовольствием поддержал нашу идею. Сейчас идёт активная подготовка к матчу. Мы хотим, чтобы и масштаб, и организация, и звёздные имена порадовали всех зрителей. Уверен, что все вместе мы соберём достойную сумму на благотворительность», — цитирует Панарина официальный телеграм-канал мероприятия.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча 20 июля в 15:00 мск.