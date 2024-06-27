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Сергачёв объяснил, как ему пришла идея проведения благотворительного матча звёзд

Сергачёв объяснил, как ему пришла идея проведения благотворительного матча звёзд
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв рассказал, как ему пришла идея проведения благотворительного матча между российскими звёздами НХЛ и КХЛ.

«Идея такого матча появилась у меня довольно давно, но в таком формате она будет реализована впервые. Спасибо Саше Овечкину, Артемию Панарину, которые поддержали идею и помогли преобразовать её в масштабный проект. Конечно же, ничего не получилось бы без самих игроков двух лиг, которые оперативно откликнулись и поддержали формат матча.

Мой проект «Сектор 98» уже два года работает в Нижнекамске, мы приобщаем людей к спорту, покупаем билеты на матчи «Нефтехимика», проводим турниры по разным видам спорта. Заявить про наш проект на таком уровне – это отличный шанс рассказать про него ещё большему количеству людей, заострить внимание на развитии культуры благотворительности», — цитирует Сергачёва официальный телеграм-канал мероприятия.

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