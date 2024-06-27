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Инсайдер НХЛ: «Эдмонтон» не станет продлевать контракт с генменеджером Кеном Холландом

Инсайдер НХЛ: «Эдмонтон» не станет продлевать контракт с генменеджером Кеном Холландом
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Ожидается, что «Эдмонтон Ойлерз» допустит истечение срока контракта генерального менеджера Кена Холланда 1 июля, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Канадский клуб не станет продлевать контракт со специалистом. Ожидается, что несколько команд обратятся к Холланду с предложениями о ролях, которые он может рассмотреть.

Эта новость появилась сразу после поражения «Ойлерз» в финале Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз». 68-летний менеджер был принят на работу в «Эдмонтон» в мае 2019 года. Холланд уже является членом Зала хоккейной славы и известен как создатель династических команд «Детройт Ред Уингз», выигравших три чемпионства под его руководством.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финале Кубка Стэнли в семи матчах. Рынок свободных агентов откроется 1 июля.

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