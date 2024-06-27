Яруллин: у меня не было ни одной причины обижаться на «Ак Барс»

Защитник Альберт Яруллин заявил, что у него нет обид на «Ак Барс» после перехода в «Трактор». Напомним, в нынешнее межсезонье игрок обороны вернулся в казанский клуб.

– Вы так тепло рассказываете про «Ак Барс», а ведь многие думают, что у вас обида на клуб из-за той ситуации, когда вы ушли в «Трактор».

– Я неоднократно говорил, что у меня не было ни одной причины обижаться на клуб. Ситуация повернулась так, что я перешёл в «Трактор», но никакой обиды у меня не было. Значит, в тот момент всё должно было случиться именно так. Как я могу обижаться на клуб, который столько сделал для меня и воспитал из меня профессионального хоккеиста? — приводит слова Яруллина «БИЗНЕС Online».

В прошедшем сезоне 30-летний игрок обороны сыграл 63 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Яруллин провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.