А. Медведев: то, что Мичков разорвал контракт со СКА, не соответствует действительности

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход Матвея Мичкова в «Филадельфию Флайерз».

«Некоторые СМИ пишут, что Мичков разорвал контракт со СКА, это не соответствует действительности. Подписано соглашение о расторжении контракта. Надо подбирать формулировки, которые соответствуют происходящему.

На протяжении более чем месяца было найдено гуманитарное человеческое решение, чтобы Матвей поехал попробовать себя в НХЛ. Основное здесь — не спортивный фактор: готов ли он играть в СКА в ведущих звеньях или нет. Потеря отца — страшная трагедия для любого человека. Хочется пожелать здоровья всем родителям. В этой ситуации с тренерским штабом СКА, с Романом Ротенбергом и с самим Матвеем, с которым мы вместе играли в медийной хоккейной лиге, где и начали обсуждать эти вопросы, было принято такое решение. При этом важно было договориться с «Филадельфией» не о финансовой компенсации, так как никаких финансовых факторов в этом переходе нет. А о том, чтобы Матвей, в случае если «Филадельфия» решит его отправить в АХЛ, что бывает с нашими хоккеистами по разным причинам, имел право вернуться в СКА. Оформление этой договорённости заняло определённое время», — приводят слова Медведева «Известия».

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.