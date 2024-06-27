«Уникальный игрок с уникальной техникой». Плющев поздравил Дацюка с включением в Зал славы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поздравил легендарного российского экс-форварда Павла Дацюка с включением в Зал славы.

«Я хочу поздравить Павла с включением в Зал славы. Помню, как он у меня дебютировал в сборной. Это уникальный игрок с уникальной техникой. Очень добродушный, компанейский человек, с которым легко и общаться, и работать. Он всё доказал на площадке, его мастерство признавали не только у нас в стране, но и в Северной Америке. Действительно, он обладал определёнными техническими навыками, мало кто может показывать на льду то, что демонстрировал он. Поздравляю его от всей души», — сказал Плющев в интервью «Газете.Ru».

Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.