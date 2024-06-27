Экс-форвард «Вашингтона», проведший 798 матчей в НХЛ, объявил о завершении карьеры

Экс-форвард клубов Национальной хоккейной лиги Даниэль Винник объявил о завершении карьеры.

«После долгих размышлений я решил уйти из хоккея.

Последние 19 лет я жил мечтой, начиная с подписания моего первого контракта с «Финикс Койотс» и заканчивая последним соглашением с «Женевой». Некоторые события, которые, как я думал, останутся только мечтами, стали реальностью: я тренировался у Уэйна Гретцки, играл за команду моего родного города «Торонто Мейпл Лифс» и представлял Канаду на Олимпийских играх. Я благодарен всем моим товарищам по команде и тренерам за то, что они помогали мне становиться лучше.

Я хочу выразить свою искреннюю благодарность «Женеве», болельщикам и городу за всё, что было сделано за последние шесть лет. Женева была единственным местом, которое я по-настоящему называл домом, и оно занимает особое место в моём сердце. Спасибо за внимание», — написал Винник на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

39-летний бывший нападающий в НХЛ провёл 798 матчей за такие клубы, как «Финикс Койотс», «Колорадо Эвеланш», «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд». В этих встречах Винник записал в свой актив 251 (82+169) балл.