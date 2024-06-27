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Трёхкратный чемпион мира: Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира: Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил вероятность продолжения игры нападающего Ильи Ковальчука.

«Конечно, Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне КХЛ. Он и в прошлом сезоне достаточно полезно играл за «Спартак». Он профессионал и может быть не только дядькой в раздевалке, но и на льду. Ковальчук — большой мастер.

Всё сейчас будет зависеть от самого Ильи. Насколько он хочет продолжать профессиональную карьеру, насколько он готов функционально. Мне бы хотелось увидеть Ковальчука на льду в новом сезоне», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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