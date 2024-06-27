Трёхкратный чемпион мира: Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил вероятность продолжения игры нападающего Ильи Ковальчука.
«Конечно, Ковальчук ещё может приносить пользу на уровне КХЛ. Он и в прошлом сезоне достаточно полезно играл за «Спартак». Он профессионал и может быть не только дядькой в раздевалке, но и на льду. Ковальчук — большой мастер.
Всё сейчас будет зависеть от самого Ильи. Насколько он хочет продолжать профессиональную карьеру, насколько он готов функционально. Мне бы хотелось увидеть Ковальчука на льду в новом сезоне», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.