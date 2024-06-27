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Кожевников: Мичков поторопился с переездом в НХЛ, его решение вызывает сомнения

Кожевников: Мичков поторопился с переездом в НХЛ, его решение вызывает сомнения
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил переход нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию Флайерз».

«Я думаю, он поторопился. Желание играть в НХЛ у него огромное. Но не исключаю, что его убедили уехать агенты. Посмотрим, что у него получится. Дай бог, чтоб у него всё срослось. Конечно, рановато он уехал. Да, парень талантливый, но не всегда стабильный.

Лучше было бы остаться в системе СКА? Не знаю, как он себя чувствует. Видно, что характер у него есть, если он решился на переезд. Дай бог, чтоб не зря. Но у меня его решение вызывает сомнения. Сразу он конкуренцию точно не выиграет. Конечно, ему будут помогать, но, думаю, сначала его отправят в фарм-клуб. Он талантливый парень, но игровая практика в любом случае нужна», — заявил Кожевников в интервью Metaratings.ru.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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