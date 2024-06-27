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Журналист: «Даллас» выкупит контракт защитника Райана Сутера

Журналист: «Даллас» выкупит контракт защитника Райана Сутера
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Журналист Джефф Марек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что «Даллас Старз» выкупит контракт защитника Райана Сутера.

Нынешний договор 39-летнего игрока с зарплатой $ 3,65 млн должен был действовать ещё один год. После того как «звёзды» выкупят контракт, они сэкономят $ 1,4 млн.

Примечательно, что три года назад контракт Райана выкупила «Миннесота Уайлд». «Дикари» выкупили последние четыре года по 13-летнему соглашению на общую сумму в $ 98 млн.

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сутер провёл 82 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 Райан сыграл 19 матчей, где записал на свой счёт 4 (1+3) очка.

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