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Член Зала славы Роберто Луонго отведал пасты из Кубка Стэнли

Член Зала славы Роберто Луонго отведал пасты из Кубка Стэнли
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Член Зала славы и советник генерального менеджера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго отведал пасты из Кубка Стэнли. Напомним, «пантеры» впервые в своей истории стали обладателями главного трофея лиги.

Роберто Луонго отведал пасты из Кубка Стэнли:

За 13 домашних матчей плей-офф встречи «Флориды» посетили 256 168 болельщиков. В 41 матче прошедшего регулярного чемпионата посещаемость «Пантерз» – 763 931 зритель. В общей сложности в прошедшем сезоне домашние матчи «Флориды» посетили 1 020 099 зрителей.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» победила «Эдмонтон Ойлерз» в семи матчах. В первом раунде «Флорида» одолела «Тампа-Бэй Лайтнинг», затем был обыгран «Бостон Брюинз». В финале конференции «Пантерз» оказались сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

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