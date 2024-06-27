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Журналист: «Сент-Луис» ясно дал понять, что видят Бучневича частью их будущего

Журналист: «Сент-Луис» ясно дал понять, что видят Бучневича частью их будущего
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Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал о ситуации с новым контрактом между российским нападающим Павлом Бучневичем и «Сент-Луис Блюз».

«Сент-Луис» ясно дал понять, что видят Бучневича частью их будущего. Ожидается, что переговоры о продлении контракта начнутся по мере приближения к драфту и открытию рынка свободных агентов 1 июля», — написал Стрикленд.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

«Сент-Луис Блюз» закончил регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 92 очка.

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