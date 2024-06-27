Клод Жюльен вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса». Специалист не работал в НХЛ с 2021 года

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что Клод Жюльен стал помощником главного тренера Дрю Баннистера. Кроме того, были продлены контракты с помощниками Стивом Оттом, Майком Вебером и тренером вратарей Дэвидом Александером до конца сезона-2025/2026.

Клод Жюльен ранее работал скаутом в «Сент-Луисе». В НХЛ специалист не тренировал с 2021 года, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера «Монреаль Канадиенс». Также в лиге Жюльен возглавлял «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Возглавляя «Бостон Брюинз», специалист становился обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.

«Сент-Луис Блюз» закончил регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 92 очка.