«Когда мне позвонили, я ни секунды не сомневался». Ротенберг — об участии в матче звёзд

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал своё участие в благотворительном матче российских звёзд КХЛ и НХЛ.

20 июля 2024 года на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды мечты — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная наших легионеров из-за океана. Друг против друга сыграют суперзвёзды хоккея, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина — все, кого российские болельщики давно мечтали увидеть на льду.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия. Начало матча 20 июля в 15:00 мск.