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New York Post: «Рейнджерс» заинтересованы в возвращении Патрика Кейна

New York Post: «Рейнджерс» заинтересованы в возвращении Патрика Кейна
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35-летний американский нападающий Патрик Кейн может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб заинтересован в подписании форварда. Об этом сообщает журналист Ларри Брукс в статье на портале New York Post.

При этом сообщается, что сам Кейн не против остаться и в «Детройте», где провёл последний сезон. Отмечается, что пока нет достоверной информации, хочет ли Кейн однолетнее соглашение с бонусами либо будет ждать многолетнего соглашения.

Напомним, Кейн выступал за «Чикаго Блэкхоукс» бо́льшую часть своей профессиональной карьеры — с 2007 по 2023 год, пока не был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». В ноябре 2023 года Кейн подписал соглашение с «Детройтом» на один сезон. Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 50 матчей, в которых набрал 47 (20+27) очков. «Ред Уингз» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции с 91 очком.

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