ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Мамашев: ведём активные переговоры с «Колорадо» о продлении контракта с Трениным

Агент Мамашев: ведём активные переговоры с «Колорадо» о продлении контракта с Трениным
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин и его представитель Ренат Мамашев ведут активные переговоры с «лавинами» о продлении нынешнего контракта, который заканчивается 30 июня.

«Сейчас ведём активные переговоры с «Колорадо» о продлении контракта с Яковом», — сообщил Мамашев «Чемпионату».

В случае если 30 июня соглашение не будет продлено, игрок выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

В прошедшем сезоне 27-летний Тренин принял участие в 76 играх регулярного сезона, забив 12 голов и отдав пять результативных передач. Напомним, по ходу сезона форвард перешёл из «Нэшвилл Предаторз» в «Колорадо».

«Колорадо Эвеланш» в завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли проиграл в полуфинальной серии Западной конференции «Даллас Старз» со счётом 2-4. На счету Тренина в плей-офф 10 встреч и одна заброшенная шайба.

Материалы по теме
The Hockey News: Тренин не звезда, но он именно тот тип нападающего, который хотят клубы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android