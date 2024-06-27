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Агент Мамашев: ведём активные переговоры с «Колорадо» о продлении контракта с Трениным

Нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин и его представитель Ренат Мамашев ведут активные переговоры с «лавинами» о продлении нынешнего контракта, который заканчивается 30 июня.

«Сейчас ведём активные переговоры с «Колорадо» о продлении контракта с Яковом», — сообщил Мамашев «Чемпионату».

В случае если 30 июня соглашение не будет продлено, игрок выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

В прошедшем сезоне 27-летний Тренин принял участие в 76 играх регулярного сезона, забив 12 голов и отдав пять результативных передач. Напомним, по ходу сезона форвард перешёл из «Нэшвилл Предаторз» в «Колорадо».

«Колорадо Эвеланш» в завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли проиграл в полуфинальной серии Западной конференции «Даллас Старз» со счётом 2-4. На счету Тренина в плей-офф 10 встреч и одна заброшенная шайба.