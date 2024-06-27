«Эдмонтон» подтвердил уход генменеджера Кена Холланда после окончания контракта

«Эдмонтон Ойлерз» подтвердил уход генерального менеджера Кена Холланда после окончания контракта, который истекает 1 июля нынешнего года.

«Эдмонтон Ойлерз» и Кен Холланд договорились, что его контракт не будет продлён после окончания текущего соглашения. За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил «Эдмонтон Ойлерз» в одну из лучших команд НХЛ, он также заложил прочную основу успеха и культуру побед, которая сохранится и в будущем. Во многом благодаря выдающейся работе Кена Эдмонтон стал городом для многих игроков Национальной хоккейной лиги. Мы желаем Кену, Синди и всей его семье всего наилучшего и благодарим его за лидерство и вклад в организацию «Ойлерз», — сказано в сообщении клуба.

68-летний менеджер был принят на работу в «Эдмонтон» в мае 2019 года. Холланд уже является членом Зала хоккейной славы и известен как создатель династических команд «Детройт Ред Уингз», выигравших три чемпионства под его руководством.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Флориде Пантерз» в финале Кубка Стэнли в семи матчах.