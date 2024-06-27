Канарейкин — о Мичкове: «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть талант

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию Флайерз».

«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. Думаю, что последние годы в его карьере были сложными. «Филадельфия» видит в нём своё будущее, они рассчитывают, что на нём будет строиться команда, потому что выбрали его высоко на драфте. У Матвея хорошая перспектива, всё зависит только от него, «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть свой талант», — приводят слова Канарейкина «Известия».

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.