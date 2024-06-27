Никита Кучеров номинирован на приз «Лучшему игроку НХЛ» от ESPN

ESPN объявил номинантов на свою ежегодную церемонию награждения ESPY.

В номинации «Лучший игрок НХЛ» представлены: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Болельщики могут голосовать за победителя за сайте ESPN. Итоги голосования представят 11 июля.

Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 Кучеров сыграл пять матчей, в которых отдал семь результативных передач. «Тампа» в первом раунде проиграла «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.