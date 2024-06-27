ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров номинирован на приз «Лучшему игроку НХЛ» от ESPN

Никита Кучеров номинирован на приз «Лучшему игроку НХЛ» от ESPN
Комментарии

ESPN объявил номинантов на свою ежегодную церемонию награждения ESPY.

В номинации «Лучший игрок НХЛ» представлены: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Болельщики могут голосовать за победителя за сайте ESPN. Итоги голосования представят 11 июля.

Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи». В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 Кучеров сыграл пять матчей, в которых отдал семь результативных передач. «Тампа» в первом раунде проиграла «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Бобровский в каждой серии КС играл против хоккеиста, набравшего 100+ очков в регулярке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android