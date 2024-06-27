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Майоров — о «Конн Смайте» Макдэвида: сыграли патриотические чувства, своего выдвинули!

Майоров — о «Конн Смайте» Макдэвида: сыграли патриотические чувства, своего выдвинули!
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Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Борис Майоров прокомментировал выбор капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Здесь могли сыграть патриотические чувства. Своего выдвинули. Особенно в нынешней обстановке. Тем более, когда все хаят Россию, все ополчились на неё. Мог быть такой вариант», — приводит слова Майорова «ВсёПроСпорт».

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

Напомним, «Эдмонтон» проиграл «Флориде Пантерз» в финале Кубка Стэнли в семи матчах.

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