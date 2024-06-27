Антон Силаев: абсолютно спокойно отношусь к драфту НХЛ, это лотерея

Защитник «Торпедо» Антон Силаев поделился ожиданиями от предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

«Переживаю ли я перед драфтом? Нет, я абсолютно спокойно отношусь к драфту. Это лотерея, здесь всё может быть. Думаю, что неразумно переживать из-за того, что могут не выбрать в первой пятёрке. Поэтому всё спокойно. Самое интересное нас ждёт впереди», — приводит слова Силаева «РБ Спорт».

Отметим, что Силаев с большой долей вероятности будет выбран в первом раунде драфта. Первый раунд пройдёт в ночь с 28 на 29 июня и начнётся в 3:00 мск.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Антон Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».