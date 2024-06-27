Канарейкин: уровень легионеров в КХЛ упал, пропала звёздность

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возвращении лимита в пять иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Мне нравился лимит в количестве пяти человек, функционировавший раньше. Другое дело, что сложившаяся ситуация в мире блокирует приток хороших и качественных легионеров из Европы. Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, опять же. Самое главное — качество приезжающих игроков. За последние годы средний уровень легионеров в КХЛ упал. Пропала звёздность. Такого же уровня статусных игроков, приезжавших ранее, в лиге практически нет. А в чемпионате должны быть хоккеисты, призванные повысить его престиж и привлекательность», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Напомним, 26 июня 2024 года Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.