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Канарейкин: уровень легионеров в КХЛ упал, пропала звёздность

Канарейкин: уровень легионеров в КХЛ упал, пропала звёздность
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возвращении лимита в пять иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Мне нравился лимит в количестве пяти человек, функционировавший раньше. Другое дело, что сложившаяся ситуация в мире блокирует приток хороших и качественных легионеров из Европы. Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, опять же. Самое главное — качество приезжающих игроков. За последние годы средний уровень легионеров в КХЛ упал. Пропала звёздность. Такого же уровня статусных игроков, приезжавших ранее, в лиге практически нет. А в чемпионате должны быть хоккеисты, призванные повысить его престиж и привлекательность», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Напомним, 26 июня 2024 года Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

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