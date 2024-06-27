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28-летний форвард Джошуа продлил контракт с «Ванкувером» на сумму в $ 13 млн

28-летний форвард Джошуа продлил контракт с «Ванкувером» на сумму в $ 13 млн
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28-летний американский нападающий Дакота Джошуа продлил контракт с «Ванкувер Кэнакс» на четыре года на сумму в $ 13 млн. Среднегодовая зарплата составила $ 3,25 млн.

В прошедшей регулярке Джошуа провёл 63 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 Дакота принял участие в 13 матчах, где записал на свой счёт 8 (4+4) баллов.

Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Джошуа сыграл 184 игры, в которых набрал 64 (33+31) очка.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Напомним, ранее «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Илью Михеева, форварда Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2027 в «Чикаго Блэкхоукс».

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